DHA YURT - Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçla evin önüne gelen kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu ağır yaralandı. Ferhat Ç.'nin tedavisi sürerken, polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araçla Ferhat Ç.'nin oturduğu evin önüne geldi. Av tüfeğiyle eve 3 el ateş eden şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında balkonda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan özel bir hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkâlleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Evin balkonunun dış görüntüsü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Yerdeki boş tüfek kartuşlarından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()