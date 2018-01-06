DHA YURT - Eskişehir'de markette silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla market sahibini öldürdü, yanındaki kişiyi ise yaralayıp kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle (33) ile yanında bulunan Savaş Köral'a (28) marketin içinde tabancayla ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yere yığıldı. Köle, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerindeki polislerin,

-Polislerin cesedin ulunduğu yerde inceleme yapmaları,

-Polis araçlarının ve ambulansın görüntüsü,

-Marketin dışından,

-Ölen Ayhan Köle'nin sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()