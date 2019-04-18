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DHA YURT - Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü

ESKİŞEHİR'de, arkadaş oldukları öğrenilen Cemal Kayalı (46) ile Kenan Metin (37) aralarında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini öldürdü. Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Cemal Kayalı'nın Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi...

DHA YURT - Eskişehir'de bıçaklı kavga: 2 ölü

ESKİŞEHİR'de, arkadaş oldukları öğrenilen Cemal Kayalı (46) ile Kenan Metin (37) aralarında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini öldürdü.

Bir süredir işsiz olduğu belirtilen Cemal Kayalı'nın Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak'taki tek katlı evine gece saatlerinde arkadaşı Kenan Metin geldi. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki arkadaş tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirlerine bıçak çekti. Kayalı ve Metin, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kayalı ve Metin’in hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Kayalı ve Metin’in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Evin sokağı
-Toplanan kalabalık
-Polis ekipleri

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

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