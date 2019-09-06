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DHA YURT - Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)
NİĞDE'YE GETİRİLDİ Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi. Yoğun...
GÜNDEM 06.09.2019, 01:38
NİĞDE'YE GETİRİLDİ
Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen şüpheli, sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarından görüntü
- Şüphelinin midibüsle getirilmesi
- Şüphelinin araçtan indirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,()
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