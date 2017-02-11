Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

DHA YURT - ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde Rusya savaş uçağının vurduğu binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan askerlerden Erzurumlu uzman çavuş 26 yaşındaki Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede...

DHA YURT - ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda, El Bab bölgesinde Rusya savaş uçağının vurduğu binanın enkazından yaralı olarak çıkarılan askerlerden Erzurumlu uzman çavuş 26 yaşındaki Sedat Atalay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab bölgesinde geçen 9 Şubat günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu belirtilen binada 3 asker şehit oldu, 11 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden uzman çavuş Sedat Atalay, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede bugün saat 17.30 sıralarında, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Uzman çavuş Sedat Atalay'ın şehit olduğu haberi, Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Merdiven Mahallesi'nde yaşayan yakınlarına ulaştı. Fadime ve Sinan Atalay çifti ise, dört çocuklarından biri olan oğullarının şehit olduğu haberini, Gaziantep'te aldı.

Bekar olan şehit uzman çavuş Sedat Atalay'ın Tunceli'de görevliyken bir süre önce El Bab'a gittiği belirtildi.

Sedat Atalay'ın cenazesinin yarın, Erzurum Askeri Havalimanı'nda yapılacak törenin ardından Aşkale İlçesi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Merdivenli Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: ERZURUM, () -

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.