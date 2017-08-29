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DHA YURT - Eren Bülbül için Samsun'dan Maçka'ya yürüyor

BURDUR'da yaşayan 63 yaşındaki Osman Koç, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit olan Eren Bülbül için, elinde Türk bayrağı ile Samsun'dan Maçka İlçesi'ne yürüyor. Trabzon'un Maçka İlçesi'nde...

DHA YURT - Eren Bülbül için Samsun'dan Maçka'ya yürüyor

BURDUR'da yaşayan 63 yaşındaki Osman Koç, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Trabzon'un Maçka İlçesi'nde şehit olan Eren Bülbül için, elinde Türk bayrağı ile Samsun'dan Maçka İlçesi'ne yürüyor.

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül için Burdur'dan otobüsle yola çıkan 4 çocuk babası Osman Koç, bir hafta önce Samsun'a geldi. Samsun'dan Trabzon'un Maçka İlçesi'ne kadar tek başına yürüyüş yapmak için ilgili kuruluşlardan yazılı izin alan Osman Koç, elinde Türk bayrağı ile yürümeye başladı. 24 Ağustos günü Samsun'dan yola çıkan ve 5 günde Ordu'nun Altınordu ilçe merkezine ulaşan Osman Koç, yaklaşık 7 gün daha yürüyeceğini, toplamda 370 kilometre yol kat edeceğini belirtti. Gündüzleri yürüdüğünü, gece ise konaklayarak dinlendiğini vurgulayan Osman Koç, "Sembolik olarak Samsun'dan yürümeye başladım Ordu'ya kadar geldim. Allah nasip ederse Maçka'ya kadar yürüyeceğim. Eren evladımız teröristler tarafından şehit edildi. Eren'in anısı için yürüyorum. Genç yaşta hak etmediği bir olayla karşılaştı. Günde 30 ile 40 kilometre yürüyerek gideceğim. Benimle birlikte yol boyunca yürümek isteyenler de oluyor, onlarda ilgi gösteriyor sağolsunlar" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Osman Koç ile röportaj
-Osman Koç, Ordu'da elinde Türk bayrağı ile yürürken görüntüsü
(SÜRE: 03.41 Dk)  (BOYUT: 214 MB)
Haber-Kamera: Nedim KOVAN /ORDU,(

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