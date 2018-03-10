Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
Sivas'ta sahte 'Glock' operasyonu
ABD'de hane halkı borçlarında 11 yılın en hızlı artışı 
ABD'de hane halkı borçlarında 11...
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Şişli Belediyesi'de iki başkan yardımcısı...

DHA YURT-  ERDOĞAN: KOMUTA KADEMESİ SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ (2)

"İNŞALLAH AFRİN'E GİRDİK GİRİYORUZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin...

DHA YURT-  ERDOĞAN: KOMUTA KADEMESİ SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ (2)

"İNŞALLAH AFRİN'E GİRDİK GİRİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor. İnşallah Afrin'e girdik giriyoruz. Kahraman evlatlarımız, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazıyorlar" dedi. 

"EĞER YANLIŞ BAKARLARSA, O ZAMAN İKİ PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR" 
Erdoğan, "Kimse bize, yan yapmasın, yanlış bakmasın. Eğer yanlış bakarlarsa, o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. Bunu da iyi bilecekler. Bunlar zannettiler ki; PYD, YPG biz en doğudan başlayıp en batıya ilerleyelim Türkiye sadece seyreder, laf eder. O senin dediğin Türkiye, eskide kaldı bugün başka bir Türkiye var" dedi. 

"AFRİN'İ ELE GEÇİRMEK 3 GÜNLÜK İŞTİ 3 GÜNLÜK" 
Erdoğan, "Suriye'de teröristler ve ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak, Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti 3 günlük. Ama biz çok hassasız. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Amacımıza ulaştıktan sonra sınır güvenliğini sağlayarak topraklarımıza döneceğiz" dedi. 

Görüntü dökümü 
-Erdoğan'nın konuşması 
-Detaylar 

YURT- MERSİN 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314