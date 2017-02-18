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DHA YURT - Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (5)

ERDOĞAN'IN KONVOYUNDA KAZA Bugün toplu açılış törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün belediyeden...

DHA YURT - Erdoğan: Keşke Cumhurbaşkanlığı sistemine 1990'lı yılların başında geçseydik (5)

ERDOĞAN'IN KONVOYUNDA KAZA

Bugün toplu açılış törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halka hitap ettikten sonra belediyeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün belediyeden ayrılması sırasında trafik kazası meydana geldi. Kazada koruma ekibinde bulunan bir polis memuru otobüsün altında kalarak yaralanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten inerek konu hakkında bilgi aldı. Kazadan sonra otobüsten inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan koruma polisinin yanından ayrılmadı. Yaralanan korumanın hastaneye kaldırılmasının ardından Erdoğan'ın otobüsü olay yerinden ayrıldı. Hastaneye kaldırılan koruma polisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Otobüsün gidişi

- Cumhurbaşkanı'nın araçtan inmesi

- Kaza yapan aracın yanına gelmesi

- Erdoğan'ın aracın yanında beklemesi

Haber -Kamera:ELAZIĞ,()

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