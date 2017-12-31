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DHA YURT - Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR’in Erdek İlçesi açıklarında gece yarısına doğru Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Bursa'nın birçok ilçesinden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD)...

DHA YURT - Erdek açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR’in Erdek İlçesi açıklarında gece yarısına doğru Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Bursa'nın birçok ilçesinden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  (AFAD) verilerine göre, saat 23.12’de merkez üssü Marmara Denizi Erdek açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.1 kilometre olarak derinlikte meydana gelen deprem Balıkesir ve Bursa ile ilçelerinde hissedildi. Yılın son saatlerinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere can kaybı ve yaralanan olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken derinliğini ise 12.4 kilometre olarak saptadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Deprem sonrası Bandırma’dan ilk görüntüler

Haber-Kamera: BALIKESİR,()

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