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DHA YURT - ERBAA'DA OTOMOBİLLE PATPAT ÇARPIŞTI: 10 YARALI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza saat 22.00 sıralarında, ilçe yakınlarındaki Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören...

DHA YURT - ERBAA'DA OTOMOBİLLE PATPAT ÇARPIŞTI: 10 YARALI

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile patpat olarak tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, ilçe yakınlarındaki Karayaka Köprüsü girişinde meydana geldi. İlçeye bağlı Salkımören köyünden şehir merkezine giden Havvas Alıcı (33) yönetimindeki 60 KK 745 plakalı otomobil, Karakaya Köprüsü girişinde Abdullah Altın (24) yönetimindeki hafriyat yüklü patpat ile çarpıştı. Kazada patpat ve otomobil sürücüleriyle birlikte her iki araçtaki Nisanur Alıcı (4), Badegül Alıcı (6), Döndü Alıcı (34), Sevim Alıcı (48) ve İbrahim Alıcı (59) ile Durdane Sarı (65), Tevrat Altın (18) ve Muttalip Altın yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Karayaka Bulvarı yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Araçların görnütüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), ()

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