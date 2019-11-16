YARALI OLARAK KURTARILDI



Gaziantep’te, cami inşaatında kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi ile göçük altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Haber: GAZİANTEP,()