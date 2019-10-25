DHA YURT - ELEKTRONİK MAĞAZASINDAN HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Konak ilçesinde, elektronik mağazasına alış veriş bahanesiyle giren 3 kişinin çekmecedeki paraları alıp çıkması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin rahat hareketleri görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde elektronik mağazası işleten Ahmet Nurdoğan, bir müşteri ile ilgilendiği sırada 3 kişi iş yerine girdi. 2 kişi Nurdoğan'ı oyalarken bu sırada şüphelilerden biri de iş yerinin kasasına yöneldi. Şüpheli, rahat hareketlerle kasanın bulunduğu masaya oturup, çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Parayı cebine koyan şüpheli, diğer 2 kişi ile birlikte işyerinden çıkarak hızla uzaklaştı.

Olay sonrası durumdan şüphelenen Nurdoğan, kasayı kontrol ettiğinde soyulduğunu anladı. Nurdoğan'ın polise ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntülerde, işyerine gelen 3 şüpheliden 2'si Nurdoğan'ı oyalarken, bir şüpheli de işyerinin kasasındaki paraları alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()