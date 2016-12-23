DHA YURT - Elazığ, El-Bab şehidini uğurladı

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab'ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, memleketi Elazığ'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı araç saldırısında şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar için Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi’nde tören düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Pınar'ın naaşı, top arabasına bindirildi. Cenaze namazından sonra tabutun üzerinde bulunan şehidin beresini alan baba Zülfikar Pınar bunu şehidin ağabeyi Ömer Pınar'a verdi. Ağabey Ömer Pınar da aldığı bereyi katlayarak cebine koydu. Törene katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek terör olaylarına tepki gösterdi.

Törenin ardından şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın naaşı, Kolordu Şehitliği’nde toprağa verildi. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Pınar'ın bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Camiden detay

-Müftünün duası

-Cenaze namazı

-Cenazenin omuzlarda götürülüşü

-Ağlayan vatandaşlar

-Tekbir ve atılan sloganlar

-Cenazenin uğurlanışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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