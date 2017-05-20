DHA YURT: ELAZIĞ'DA DOLU, BİNGÖL'DE FIRTINA, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ELAZIĞ'da dün gece sağanak yağmurdan sonra etkili olan dolu, ekili alanları olumsuz etkiledi. Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köydeki kaysı bahçeleri ve üzüm bağları büyük oranda hasar gördü. Bingöl'de ise fırtına nedeniyle oluşan hortum çevreye zarar verirken, fırtına nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu.

Elazığ kent merkezi ve bazı ilçelerde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele dönüşürken, yağmur sonrası başlayan dolu ise ekili alanara büyük hasar verdi. Dolu yağışı özellikle Baskil İlçesi'ne bağlı 23 köyde çok sayıda kaysı bahçesi ile üzüm bağlarına büyük zarar verdiği öğrenildi. Üreticiler geçtiğimiz yıllarda don nedeniyle büyük bir hasara uğradıklarını, bu yıl bu zararı telafi etmeyi düşündüklerini ancak, dolu yağışıyla bir kez daha hasara uğradıklarını söyledi.

Öte yandan bugün öğlen saatlerinde da yağmur sonrası başlayan dolu, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kaldırımdaki işyerlerinin kepenklerinin altına girerek, korunmaya çalıştı.

BİNGÖL'DE 2 KİŞİ YARALANDI

Bingöl'de ise Sancak Beldesi’nde çıkan hortumda 2 kişi yaralandı. Yağışla beraber oluşan fırtına, yerini hortuma bıraktı. Oluşan hortum nedeniyle bölgedeki bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan düşen parçalar, 2 köylünün üzerine düştü. Yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

Kent merkezindeki dolu yağışı

Vatandaşların yolda yürümesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, ()-

