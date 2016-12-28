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DHA YURT; Elazığ'da belediye otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsü buzlanma nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarındaki 8 metrelik çukura devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.Bugün sabah saat 07.00 sıralarında personel...

DHA YURT; Elazığ'da belediye otobüsü kaza yaptı: 11 yaralı

ELAZIĞ Belediyesi'ne ait halk otobüsü buzlanma nedeniyle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak yol kenarındaki 8 metrelik çukura devrildi. Meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.Bugün sabah saat 07.00 sıralarında personel servisini yapan ve içersinde yaklaşık 35 kişinin bulunduğu, Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı Elazığ Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nden Fatih Lisesi güzergahına seyir halindeyken, Misland Kavşağı'nda yolun aşırı buzlanması neticesinde kaymaya başladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediye otobüsü, yolun alt tarafındaki 8 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

Kazanın güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye yönlendirildi. Olay yerinde bulunan 11 yaralı, 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Elazığ’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Halk otobüsünü yuvarlandığı şarampolden çıkarma çalışmaları başlatıldığı ve kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detay

-Murtarma ekiğleri

-112 ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

 

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