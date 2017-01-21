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DHA YURT - El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a...

DHA YURT - El Bab şehidi Bahattin Bakır'ın cenazesi Zonguldak'ta



SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak'a getirildi.

Şehidin cenazesi, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeci, İl Jandarma Alay ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, belediye başkanları, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Dua edilmesi ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirilip askerlerin omuzunda cenaze aracına götürüldü. Bu sırada şehidin annesi Hatime, babası Hüseyin, kız kardeşi Habibe Bakır ve ablası Nazife Küçükkaya gözyaşlarını tutamadı. Ağabeyinin şapkası elinde gözyaşı döken Habibe Bakır ile Nazife Küçükkaya, tabuta doğru koşmak istedi. Kız kardreşleri kadın astsubaylar ve yakınları engelledi. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşleri, cenaze aracında tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin ablası Nazife Küçükkaya, "Şehit olmak istiyordun, istediğin oldu, şehit oldun" diyerek ağladı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Devrek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehidin cenazesi ikindi namazında ilçe merkezinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,()-

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