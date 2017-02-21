DHA YURT - El Bab şehidi astsubay, anne ve babasından helallik istemiş (3)

"SENİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Astsubay Yunus İşcan'ın cenaze namazı Şalgamlı Mahallesi'ndeki meydanda kılındı. Şehit İşcan'ın tabutuna sarılan eşi Hafife Özden İşcan, "Aşkım seni çok seviyorum, seni Allah'a emanet ediyorum. Oğlumuzda bana emanet merak etme, sen rahat uyu" diyerek gözyaşları döktü.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit Komando Piyade Üstçavuş Yunus İşcan, top arabasına konularak merasim mangası eşliğinde Şalgamlı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidi taşıyan helikopterin alana inişi

-Alandaki protokol ve vatandaşlar

-Şehidin tabutunun cenaze aracıyla baba evine getirilişi

-Köy meydanında kılının cenaze namazı

-Eşinin tabuta sarılarak konuşmaları

-Annenin tabuta sarılması

-Namaz kılınması

-Top aracıyla mezarlığa götürülüşü

-Detaylar

Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN- İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ),()