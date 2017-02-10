DHA YURT - El Bab şehidi Akkuş, Sakarya'ya uğurlandı

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekat kapsamında dün El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının yanlışlıkla bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından havalimanına getirildi.

Şehit sözleşmeli er Akkuş'un bayrağa sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazenin gasilhaneden çıkarılması

- Cenaze aracı

- Cenazenin havalimanına getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN - Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, ()