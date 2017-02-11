DHA YURT - EL-BAB'DAN ŞEHİT ATEŞİ DENİZLİ'YE DÜŞTÜ

SURİYE'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün şehadet haberi memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ndeki baba ocağına ulaştı.

Suriye El-Bab'ta DAEŞ'in saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün acı haberi memleketi Denizli'nin Acıpayam İlçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan ailesine sağlık görevlileri eşleğinde verildi. Acı haberi 82 yaşındaki baba Ali Güngör ve anne 76 yaşındaki Menendi Güngör'e Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ile Acıpayam İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Güdül verdi. Bir süre önce kalp ameliyatı olan baba ve anne Güngör acı haberle fenalaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından acılı çift ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün ayın mahallede oturan eşi Ayşe Güngör ve 3 çocuğuna haberi vermek için Denizli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden psikolog görevlendirildi. Şehit Emin Güngör'ün Çanakkale Gelibolu 18. Mekanize Tugayı'ndan El-Bab'a görevli gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehit evinden görüntü

- Şehit evine bayrak asılmasından görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / ACIPAYAM (Denizli), ()