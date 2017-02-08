DHA YURT - El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (4)

El Bab'dan acı haber: 4 şehit, 15 yaralı (4)

2 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Suriye'nin El Bab bölgesinde dün geceden bu yana terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda öğleden sonra 2 asker daha şehit oldu. Gün içerisinde şehit olan asker sayısı 4'e yükselirken, 169 gündür devam eden harekattaki şehit sayısı ise 60 oldu.

Şehit askerlerin cenazeleri helikopter ile otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜN İÇİNDE GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

-Şehit olan askerlerin cenazemerinin helikopterle Gaziantep'e getirilmesi

Haber: GAZİANTEP ()

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