DHA YURT - El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu (2)

El Bab'da yaralanan 1 asker şehit oldu (2)

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El-Bab bölgesinde yaralanan ve Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Mehmet Ünal'ın cenazesi, otopsisinin ardından havaalanına götürüldü. Şehit Ünal için burada düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Abdulkadir Yüksel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, şehidin babası Yaşar, annesi Perihan Ünal ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin ayakta durmakta güçlük çeken ailesini sağlık görevlileri teselli etti. Askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne gönderilmek üzere ailesiyle birlikte uçakla Kayseri'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Havaalanındaki törene katılanlar

- Şehit yakınlarının gözyaşı dökmesi

- Şehidin tabutunun uçağa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

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