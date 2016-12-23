DHA YURT - El Bab'da toplantı yapılan karargah binası imha edildi : 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekatı sonucunda, toplantı yapılan karargah binasının imha edildiğini ve 18 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hava harekatına ilişkin yapılan açıklama şöyle; "Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış bulunan El Bab Meskun Mahallinde, aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu DEAŞ grubunun toplantı halinde olduğu istihbaratının alınması üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile 22-23 Aralık 2016 gecesi düzenlenen hava harekatı sonucunda, toplantı yapılan karargah binası imha edilerek 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Söz konusu harekatı müteakip, 'DEAŞ terör örgütü mensuplarının emir seviyesinde büyük kayıplar verdiği, çok sayıda ölü ve yaralıları olduğu' yönündeki bilgilerin teröristler arasındaki görüşmelere de yansıdığı tespit edilmiştir. TSK tarafından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde devam eden olumsuz hava koşullarına rağmen, Özgür Suriye Ordusunun havadan ve karadan desteklenmesine devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü

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-Hava harekatı görüntüleri

Haber: KİLİS ()

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