DHA YURT - El Bab'da şehit olan 2 asker için tören düzenlendi (1)

Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban ve 23 yaşındaki Piyade Komando Uzman Onbaşı Selman Çelik için Gaziantep'te tören düzenlendi. Törenin ardından Hasan Çoban ve Selman Çelik'in cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Törenden görüntü

-Törene katılan askerlerin görüntüsü

-Özel Kuvvetler Komutanı Zeki Aksakallı'nın görüntüsü

-Cenazelerin uğurlanması

-detaylar

Haber-Kamea: GAZİANTEP ()

=============================================