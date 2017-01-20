DHA YURT - El Bab'da DEAŞ saldırısı; şehit ve yaralılar var (1)

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'nci gününde terör örgütü DEAŞ unsurları, Suriye'nin El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda şehit ve yaralıların bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

-El Bab'ta bulunan Türk askerlerinden görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()