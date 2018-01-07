DHA YURT - Eksi 12 derecede ecdada saygı nöbeti

Serhat Boyları Derneği Genel Başkanı Muharrem Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bir gurup Karslı gençler, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının 103’üncü yılında Sarıkamış Şehitleri için 'saygı nöbeti' tuttu.

Serhat Boyları Derneği üyeleri hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece soğuğa rağmen başlattıkları saygı nöbetinde istiklal marşı okuyarak, Sarıkamış Şehitlerinin yaşadıkları zorluk ve sıkıntılar hakkında tarihi bilgiler paylaşıldı. Alanda bir konuşma yapan Serhat Boyları Derneği Başkanı; “Karadeniz’de batırılan iki gemimizin batırılmasının ardından yardım gelmeyeceğini anlayan Enver Paşa bu hareketi başlatmıştır. Yemen’den yazlık kıyafetlerle gelen askeri birlikleri Sarıkamış’ın zorlu kış şartlarına yenik düşmesiyle sonuçlanan Sarıkamış Harekatı’nın 103. Yıldönümünde biz de kendimizi onların yerine koyarak unutmamak adına geleneksel hale getirdiğimiz temsili saygı nöbetinde Serhat Boyları olarak bir araya geldik. Allah bir kez daha ecdadımıza rahmet eylesin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ateş başında nöbet görüntüleri

istiklal marşının okunması

bayrak ve ateş detay

muharrem yıldız konuşma

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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