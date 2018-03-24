DHA YURT - Edirne, Sarayiçi'nde taşkın devam ediyor

Edirne'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri'nde başlayan taşkının, 'kırmızı alarm' durumunda, yatağından taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı.

Edirne'de son 1 haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri'nde 2 haftadır yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Arazileri sular altında bırakan taşkında, Tunca'nin debisi, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince bugün 196 metre küp/saniye olarak ölçüldü.Her geçen gün suları yükselerek akan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında bıraktı. Sarayiçi'ne giriş ve çıkışı sağlayan Saraçhane, Kanuni, Fatih köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 4 gün önce ulaşıma kapatıldı. Balkan Şehitliği'ni de taşkın suların altında kalırken, tarihi Edirne Sarayı kazı alanı sular altında kalması nedeniyle kazı çalışması durdu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışların hafta başına kadar devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kanuni Köprüsü'nden görüntü

-Nehirden görüntü

-Sarayiçi Er meydanı alanından görüntü

-Saraçhane Köprüsü'nden görüntü

-Fatih Köprüsü'nden görüntü

-Balkan Şehitliği alanından görüntü

-Edirne Sarayı kazı alanından görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

