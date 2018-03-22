DHA YURT - Edirne'de baharı karla karşıladı 

Edirne'de baharın gelişini müjdeleyen nevruzun ilk gününde etkili olan soğuk hava bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Edirne'de etkili oldu. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kentte vatandaşlar sabah kar yağışı sürpriziyle uyandı. Yağmurla başlayıp yerini kara bırakan yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanırken, caddelerde uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. Baharın gelişinin kutlandığı nevruzun ilk günlerinde çiçek açmış rengarenk ağaç dallarına yağan kar 2 mevsimin güzelliğini yaşattı. Devlet Meteoroloji yetkilileri kar yağışının öğleden sonra etkisini yitireceğini, yağmur yağışının ise yarında devam edeceğini söyledi. Meteoroloji yetkilileri Cumartesi sabahı karla karışık yağmur yağışının etkili olacağını belirtti.

TRAKYA'DA BARAJLARI 83 DOLU

Devlet Su İşleri 11'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'da ki 11 barajın doluluk oranı yüzde 83'lere ulaştı. Son yağışların ardından Edirne'deki Süloğlu barajı yüzde 99 seviyesine yükselirken, Altınyazı barajı yüzde 87, Kadıköy barajı yüzde 61, Yenikarpuzlu barajı yüzde 95, Sultanköy barajı yüzde 80, Hamzadere barajı yüzde 77, Kırklareli'ndeki Kayalıköy barajı yüzde 106, Kırklareli barajı yüzde 91, Armağan barajı yüzde 72, Tekirdağ'daki Karaidemir barajı yüzde 76 ve Türkmenli barajı da yüzde 89 seviyesine ulaştı.

TUNCA'DA 'KIRMIZI' ALARM

Balkanlar ve Edirne'de yağışların ardından kentin Meriç ve Tunca nehirlerindeki debilerde de artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni istasyonu ölçümlerine göre, Tunca nehrinin debisi 'kırmızı alarm' seviyesindeki 197 metreküp/saniyeye çıktı. Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç nehrinde ise Kirişhane istasyonu ölçümlerinde nehir debisi 766 metreküp/saniye tespit edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar yağışından genel detay

-Selimiye Camii kar yağışı

-Trafikte kar yağışında ilerleyen araçlar

-Çiçek açmış ağaçlar ve kar yağışı

-Kar yağışında vatandaşlardan

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()