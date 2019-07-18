DHA YURT - Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (5)

21 KİŞİ KURTARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
DÜZCE ()
21 KİŞİ KURTARILDI Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı. DÜZCE ()
18 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
21 KİŞİ KURTARILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
DÜZCE ()