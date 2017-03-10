DHA YURT - Düşen helikopter pilotu Nacar'ın annesi İstanbul'a gitti

İSTANBUL Büyükçekmece'de düşen Eczacıbaşı'na ait helikopterin pilotlarından Alaattin Nacar'ın Adana'da yaşayan annesi Fatma Nacar, İstanbul'a götürüldü. Evli 2 çocuk babası olan Nacar'ın bir kardeşinin de pilot olduğu bildirildi.

Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Fatma Nacar, acı haberi evine gelen yakınlarından öğrendi. Oğlunun cenazesi için İstanbul'a götürülen Fatma Nacar sinir krizi geçirdi.

Babası Mustafa'yı 1 yıl önce kaybeden Alaattin Nacar'ın 2 çocuk babası olduğu, erkek kardeşinin özel bir havayolu şirketinde pilot olduğu, ablasının da üniversitede profesör olduğu öğrenildi. Nacar'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği ancak ailenin bu konuda kesinleşmiş bir kararı olmadığı da bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Evin dış görüntüsü

- Komşuların görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()