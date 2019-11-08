DHA YURT - DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİLER, POLİSE ATEŞ AÇTI: 1 POLİS YARALI
BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay,...
BURSA'da şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polisinin dur ihtarına uymayan 5 şüpheli polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 polis memuru bacağından yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde şüphe üzerine takibe alınan ve narkotik polislerinin dur ihtarına uymayan 5 kişi otomobil ile kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakan şüpheliler yaya olarak kaçtı. Polisin teknik takibi sonucu Demirtaş mahallesinde bir benzinlikte sıkıştırılan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerinde bulunan Ersin Yarar isimli 1 polis ilk ateşte bacağından yaralanırken, şüpheli 5 kişiden 4'ü otomobil ile kaçtı. Şüphelilerden Ferhat U., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yaralı polisin ambulansa bindirilmesi
-Ters kelepçelenen şüphelinin yerde yatması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Polis ekiplerinden detay
-Kovalamacada polis ekiplerinin bir bahçeyi araması
Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,()
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