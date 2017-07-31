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DHA YURT - Düğün konvoyunda 'yol verme' kavgası

BOLU'da düğün konvoyunda iki sürücünün 'yol verme' tartışması kavgaya döndü. Ellerinde sopalarla birbirine giren sürücüleri çevredekiler araya girerek ayırdı. Olay, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abant...

DHA YURT - Düğün konvoyunda 'yol verme' kavgası

BOLU'da düğün konvoyunda iki sürücünün 'yol verme' tartışması kavgaya döndü. Ellerinde sopalarla birbirine giren sürücüleri çevredekiler araya girerek ayırdı.
Olay, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otele düğüne gidilirken, iddiaya göre konvoyda gelin arabasına daha yakın olmak isteyen iki sürücü arasında gerginlik çıktı. Kavşakta duran iki sürücü, ellerinde sopalarla araçlarından inerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Öndeki araçtan inen 3 kişi, arkadaki araçtan elinde sopayla inen sürücünün üzerine yürüdü. Öndeki aracın sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir yakınını itip yanındaki 2 kişi ile birlikte diğer sürücüye saldırdı. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı çevredekiler araya girerek ayırdı. Sürücüler, yakınlarının da araya girmesiyle sakinleştirildikten sonra yollarına devam etti.

Görüntü dökümü:
-Sürücülerin tartışması
-Kavga
-Yakınlarının araya girmeye çalışması
-Sopalarla birbirlerine girmeleri

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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