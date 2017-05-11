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DHA YURT - Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde önceki gün operasyon sırasında mayına basarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Ünal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Ünal, bugün memleketinde düzenlenentörenle...

DHA YURT - Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde önceki gün operasyon sırasında mayına basarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Ünal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Ünal, bugün memleketinde düzenlenentörenle toprağa verildi.

Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli mezrasında arama tarama faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bu sabaha karşı şehit oldu. Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehidin acı haberi ise memleketindeki yakınlarına ulaştı.

4 AY ÖNCE NİKAH YAPTI

Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın 2 yıl önce göreve başladığı ve 4 ay önce de Merve Aktaş ile resmi nikah kıyıp evlilik hazırlıkları yaptıkları belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal'ın Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olan 4 Eylül'de düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın annesi Nermiye Ünal ve kız kardeşi Ayşe Ünal’ı 1998 yılında trafik kazasında kaybettiği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'dan karayoluyla memleketi Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Mahallesi'ne getirilen şehit Ünal için burada tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Mustafa Günel Tuğgeneral Mustafa Günel, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Kahraman Ünal ve üçlükle ayakta durabildi. 70 yaşındaki anneannesi Melek Ünal, “Mustafam hakkım helal olsun. Daha düğününü yapacaktımö diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin resmi nikah kıydıktan sonra düğün hazırlıkları yaptığı eşi Merve Ünal ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı.

Törene katılan Tuğgeneral Mustafa Günel, şehidin eşi Merve Ünal’ın yanına giderek başsağlığı diledi. Şehidin eşi komutana ‘Vatan sağolsun’ diye cevap verdi. Şehidin naaşı, Karahacip Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

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- Şehidin yakınlarından detay

- Helallik alınması

- Şhit eşinden detay

- Cenaze namazı:

- Detaylar

Haber-Kamera :Yusuf ÇINAR-ÇORUM- ()

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