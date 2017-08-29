DHA YURT - Dörtyol'da sağanak yağış etkili oldu

HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nde sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerini su bastı.



Dörtyol İlçesi'nde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yağış sonucu ilçedeki bazı dereler taşarken gece saat 03.30 itibariyle Dörtyol Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede seferber edildi. Taşan dere yataklarına yakın noktalardaki evleri su bastı. Vatandaşlar ekiplerle birlikte evlerden suları boşaltırken, iş makineleri de dere yataklarında temizlik çalışmaları yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Taşan derelerden detaylar

- Sele müdahale eden itfaiye

- Selin ortasında kalan bir otomobil

- Dsi ekiplerinin sel bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapması



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Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, ()