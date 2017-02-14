DHA YURT - Donan gölün üzerinde motosiklet kullandılar

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde enduro motosiklet tutkunları Keremali Yaylası'nda donan göl üzerinde kros yaptı. Motosiklet tutkunları o anları kamerayla kayıt ederek sosyal medyada paylaştı.

Akyazı Keremali Yaylası'na çıkan bir grup amatör motosiklet tutkunu tehlikeye aldırış etmeden donan göl üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yaptı. Enduro motosiklet tutkunu Talip Hikmet ve arkadaşları Keremali Yaylası'nda donan gölde çektikleri görüntüleri sosyal medya paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber: Alaattin ONUR / SAKARYA ()

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