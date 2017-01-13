DHA YURT - Diyarbakır'da PKK'ya ait 5 ayrı sığınak bulundu

Diyarbakır'da PKK'ya ait 5 ayrı sığınak bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu'na başlatıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, PKK'ya ait 5 ayrı sığınak bulundu.

Hani ve Lice ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten ve bu bölgede bulunan yerleşim yerlerinde barınan aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak 2017 tarihinde 'Bayrak-37 Şehit Jandarma Üstçavuş Hüseyin Gümüş Müşterek Birlik Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle; aralarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan PKK işbirlikçisinin de bulunduğu 3 kişi ile kasten adam öldürme suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde temas araması neticesinde PKK'ya ait 5 ayrı sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde; toz gübre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan içi boş dökme demir, amonyum nitrat, 1100 adet torpil olarak tabir edilen patlayıcı madde, muhtelif tipte piller, mutfak tüpleri ve çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-OPERASYONDAN FOTOĞRAFLAR

Haber: ANKARA ()

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