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DHA YURT -  Diyarbakır Hazro'da 6 askeri yaralayan 3 terörist öldürüldü

  DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dün, mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere düzenenlenen ve 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı terörist, saldırı sonrası başlatılan operasyonda öldürüldü. Hazro...

DHA YURT -  Diyarbakır Hazro'da 6 askeri yaralayan 3 terörist öldürüldü

 
DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde dün, mayın/el yapımı patlayıcı araması yapan askerlere düzenenlenen ve 6 askerin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 3 PKK'lı terörist, saldırı sonrası başlatılan operasyonda öldürüldü.
Hazro ilçesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Diyarbakır ili Hazro ilçesi - Koçbaba karayolunda Mayın/el yapımı patlayıcı araması yapmakta olan  güvenlik  kuvvetlerine  yönelik  29  Mart  2018  Perşembe  günü  saat  13.30  sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirilen  silahlı ve roketatarlı saldırı neticesinde, 6 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasını müteakip, başlatılan operasyon esnasında, Hazro ilçesi Ülgen köyü Hacıcabbar mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan temas neticesinde, 3 terörist, 1 adet  M-16 P.Tf., 2 adet AK-47 Kalaşnikof P.Tf., 1 adet tabanca, 3 adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Haber: DİYARBAKIR, ()- 
 

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