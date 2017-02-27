DHA YURT - Diyarbakır'da yük trenine bombalı saldırı

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesi'nin Bağıvar Mahallesi yakınlarında teröristler, demiryoluna yerleştirdikleri patlayacıyı, ham petrol taşımacılığında kullanılan yük treninin geçişi sırasında inflak ettirdi. Patlamada 8 boş vagon raydan çıkarken, saldırıda yaralanan olmadı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Batman'dan Diyarbakır'a gelen ham petrol taşımacalığında kullanılan boş yük treninin geçişi sırasında, teröristlerce raylara döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Patlamanın öğrenilmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ancak saldırıda can kaybı ve yaralanan olmazken, patlamanın şiddetiyle boş 8 vagon raydan çıktı. Olay yerine giden polis ekiplerinin incelemesi devam ederken, bölgeye sevk edilen ambulanslar da ihtiyaç duyulmadığı için istasyonlarına geri çağrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen vagonların görnütüsü

-detaylar

Haber-Kamera: Ahmet ÜN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR,()-

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