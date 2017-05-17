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DHA YURT -Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya polis müdahalesinde 30 kişi gözaltına alındı 

DİYARBAKIR'da, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesinde KHK kapsamında ihraç edilen ve açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen KES üyelerine polis izinsiz olduğu...

DHA YURT -Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya polis müdahalesinde 30 kişi gözaltına alındı 

DİYARBAKIR'da, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesinde KHK kapsamında ihraç edilen ve açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak isteyen KES üyelerine polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Grubun açıklama yapmada ısrar etmesi üzerine 30 kişi gözaltına alındı. 

Merkez Yenişehir İlçesi Ekinciler caddesi AZC plaza önünde toplanan KES üyeleri, KHK kapsamında ihraç edildikleri için açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için basın açıklaması yapmak estedi. Açıklamanın yapılacağı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, açıklamaya izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis, toplanan gruba açtıkları, pankartı kapatarak dağılmalarını anons etti. Grup yapılan anonslar üzerine dağılmazken, polis uyarıları dikkate almayan grup üyelerden 30'unu gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin gruba müdahale etmesi
-Polisin gözaltı yapması
-Polis ile gözaltına alınanlar arasında yaşanan arbede
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

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