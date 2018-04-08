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DHA YURT - Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirldiği operasyon sona erdi (2) (Yeniden) 

  DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin dağlık alanlarında güvenlik güçlerinin 4 gün önce başlattığı geniş kapsamlı operasyon, dün gece sona erdi. Çok sayıda barınağın tahrip edildiği  operasyonda, çok...

DHA YURT - Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirldiği operasyon sona erdi (2) (Yeniden) 

 
DİYARBAKIR'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçelerinin dağlık alanlarında güvenlik güçlerinin 4 gün önce başlattığı geniş kapsamlı operasyon, dün gece sona erdi. Çok sayıda barınağın tahrip edildiği  operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında 4 Nisan'da başlayan, 'Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin' müşterek operasyonuun dünr gece itibariyle sona erdiği belirtildi. Jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleriyle gerçekleştirilen ve daha önce yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yeşil renkli kod listesi ile aranan 'Demhat Cilo' kod adlı Eyüp Çelik ile 'Şervan Azat' kod adlı Ömer Kaya isimli iki teröristin etkisiz hale getirlidiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bölücü terör örgütü mesuplarınca kullanılan 7 doğal mağara ve 8 sığınak tespit edilip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, 3 farklı noktada birbiriyle irtibatlı olarak 3 ayrı düdüklü tencere içerisine amonyum nitrat şeker karışımıyla hazırlanmış, 1 uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği, imha timince yerinde tahrip edilmiştir. Bahse konu teröristlerin üzerleri ile sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık alanlar ve toprağa gömülü vaziyetteki  jelikan bidonlar içerisinde, M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 263 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 93 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 tabanca, 2 el bombası, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 dürbün, 1 ateşleme anahtarı, 11 takım terörist kıyafeti, 1 sırt çantası, 2 büyük tüp, 1 piknik tüpü ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim  ve yaşam malzemeleri 1 akü, 10 metre elektrik kablosu, 1 panço, 1 uyku tulumu, 1 mont, 1 kilim, 1 battaniye, 1 ocak, 1 kazma, 1 ampul, 50 konserve, 7 kilogram toz şeker, 15 kilogram tütün, 2 kilogram zeytin, 13 kilogram çamaşır deterjanı, 2 tencere, 10 boş kavanoz, 2 çaydanlık, 3 boş su şişesi ele geçirilmiş,  delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir."
Operasyon kapsamında geçici olarak kurulan 10 yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 2 bin 131 şahıs ve 578 aracın jandarma arama ve sorgusunun da yapıldığı belirtilen açıklamada, 103 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan  alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 28 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldiği belirtildi.
Öte yandan, operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 lira olan 3 bin 175 kök kenevir bitkisi ile birlikte 1 ton 626 kilogram  toz esrar maddesi ele geçirildiği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:
-Operasyondan görüntüler
-Ele geçen silah, mühimmat ve malzemelerin görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()-

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