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DHA YURT - DİYARBAKIR'DA ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, bugün öğle...

DHA YURT - DİYARBAKIR'DA ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde komşu köylerdeki iki aile arasında çıkan arazi kavgasında Vedat Koyun (39) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Silvan ilçesine bağlı Sulubağ ile Bağdere köylerindeki iki aile arasında, bugün öğle saatlerinde arazi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında, iki ailenin gençleri, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Silahların da kullandığı kavgada, Vedat Koyun olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Hastane önünden detaylar 

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), ()
 

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