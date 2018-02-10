DHA YURT - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin'de askerimizin İslam ahlakına göre savaştığı belirterek, "Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin'de" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adapazarı'nda yeni kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nin kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ilk genel kuruluna katıldı. Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatında Türk askerinin İslami ahlaka göre savaşıp sivil hassasiyeti gösterdiği için yavaş ilerlediğini belirterek, "Bizim askerimiz Afrin'de niye bu kadar yavaş ilerliyor? Biliyorsunuz Irak'ı bombalayanlar çoluk çocuk, masum insanlar demeden 1 milyon insanı katlettiler. Kimdi bunlar? Kim oldukları belli, Müslüman olmayan Amerikan askerleri. 1 milyon insanı öldürdüler. Suriye'de ölen insanların sayısı yine 1 milyona çıktı. Bizim Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin'de. Hiçbir masum insanın burnu dahi kanamasın bilinci içinde hareket ediyor ki bu zaten İslam'ın emridir. Müslüman askerin yapması gereken de budur. Bunu yapıyor bizim askerimiz elhamdülillah" dedi.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanlış dini algılarla ortaya çıktığını ifade eden Erbaş, "DEAŞ nasıl ortaya çıktı, Boko Haram nasıl ortaya çıktı? Şebap nasıl ortaya çıktı? FETÖ nasıl ortaya çıktı? Yanlış dini bir takım algılarla ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 1 yıl içinde yapmış olduğumuz çalışmalarda DEAŞ raporunu kitaplaştırdık. Nasıl bir din algısıyla camiye dalıp namaz kılan insanları, öldürebilecek, öldürtebilecek bir ruha kavuşturabiliyorlar onlar, nasıl bir din algısıdır bu, FETÖ gibi işte 15 Temmuz gecesi yaşadığımız olay. Bu hale nasıl getirdiler insanları? Bu konuda kimin ne kadar eksiği var? Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hangi konularda eksik kalmışız onları gördük. Bundan sonra daha iyi bir şekilde çalışmak konusunda büyük bir gayretin içine girdik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşması

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Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),() -

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