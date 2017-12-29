DHA YURT - Dışişleri Bakanlığı, Kahire'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire'de meydana gelen ve bir kilisede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün Kahire'de bir kilisede meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz".
Dışişleri Bakanlığı, bugün Kahire'de meydana gelen ve bir kilisede çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.