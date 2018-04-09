DHA YURT - Dinamit imhasında uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralandı/EK

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ACI HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan dinamit ve patlayıcı maddelerin imhası sırasında meydana gelen patlama da şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş’in(38) acı haberi eşi Sevilay Güneş’e verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa dev Türk Bayrakları asıldı

Bu sabah saatlerinde Kemaliye ilçesi yakınlarındaki bir tünelde bulunan dinamit ve patlayıcı maddelerin imhası sırasında yaşanan patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş’un acı haberi Geçit Beldesi Munzur Mahallesi’ndeki ikametinde ev hanımı eşi Sevilay Serdal’a verildi. Vali Yardımcısı Musa Dede Baştürk beraberindeki askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sırasında sağlık ekiplere de hazır bulundu.

PİKNİKTEYKEN GÖREVE ÇAĞIRILDI

Geçtiğimiz yıl Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda bomba imha uzmanı olarak göreve başlayan Uzman Çavuş Serdar Güneş’in eşi Sevilay ve 9 yaşındaki kızları ile dün pikniğe gittikleri, gelen telefon üzerine göreve çağırıldığı öğrenildi. Eşi Sevilay Güneş ile en son dün akşam saatlerinde telefonla görüştüğü öğrenilen şehidin uzman çavuşun işinin uzun süreceğini, geç geleceğini ifade ettiği öğrenildi. Öte yandan meydana gelen acı olayın ardından bölgede inceleme sürerken, il emniyet müdürlüğü bomba imha uzmanı da patlamayan mühimmatların imhası için bölgeye çağırıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Şehit evinden genel detay görüntü

-Bayrak asılmasından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

