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DHA YURT - DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 12 KİŞİ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine sbölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar. Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında...

DHA YURT - DİCLE NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 12 KİŞİ ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk 12 kişi, nehrin debisinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalınca, ihbar üzerine sbölgeye giden askeri helikopterle kurtarıldılar.

Eğil ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişi, Dicle Nehri'nde yüzmeye gitti. Ancak baraj kapaklarının açılması nedeniyle suyun debisinin yükselmesi sonucu 12 kişi, nehrin ortasında bulunan adacıkta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmaları sonuç verilmeyince, jandarmaya haber verildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nehirde mahsur kalan 12 kişiyi kurtarmak için operasyon başlattı. Diyarbakır'dan havalanan askeri helikopter, Eğil ilçesine hareket ederek, bölgeye geldi. Helikopter pilotu, 12 kişinin nehrin içinde kaldığını görünce, helikopteri nehre indirdi ve mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. 

'JANDARMA VARSA GÜVEN VAR'

Yapılan başarılı bu operasyonu, Jandarma Genel Komutanlığ sosyal medya hesasından 'Jandarma varsa güven var' başlığıyla yer vererek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Diyarbakır Eğil'de, Dicle Nehri'nin debisinin yükselmesi sebebiyle mahsur kalan çoğu çocuk 12 vatandaşımız İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Hava Grup Komutanhlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede sağ olarak kurtarıldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kurtarma operasyonu detayları

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

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