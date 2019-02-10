DHA YURT - DHA YURT - RİZE'DE TAŞIYICI KOLONLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN 8 KATLI BİNA BOŞALTILDI

RİZE'nin Yeniköy Mahallesi'nde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşan 8 katlı 21 daireli apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde yer alan 8 katlı 31 daireli Kent Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu gören bina sakinleri olayı polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen ekipler yaptığı incelemede binanın kolanlarında çatlaklar olduğunu belirledi. Tedbir amacıyla binanın hemen boşaltılması kararlaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri, herkesi uyararak binayı tahliye etti. Apartman sakinleri daha önce de küçük çaplı çatlakların oluştuğu bina ile ilgili durumu yetkililere bildirdiklerini belirterek önlem alınmasını istedi.

Polis binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışı kapattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dairelerini boşaltanlar

- Sokağa çıkan vatandaşlar

- Binadan detay

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE, ()