DHA YURT - Devrim şehidi Kubilay için bu yıl iki tören düzenlendi

Devrim şehidi Kubilay için bu yıl iki tören düzenlendi

Önce protokol sonra vatandaşlar andı

İZMİR'in Menemen İlçesi'nde 86 yıl önce gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Yıldıztepe'deki şehitlikte, iki törenle anıldı. u kez geçen yılların aksine resmi törene vatandaşlar katılmadı. resmi tören bittikten tren garında toplanan vatandaşlar, Yıldıztepe Şehitliği'ne yürüdü. Vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atarak uygulamaya tepki gösterdi.

Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı anma programı, bu yıl farklı uygulandı. Yıldıztepe Şehitliği'nde iki tören yapıldı. İlki resmi anma oldu. Oraya vatandaşlar katılmadı.

Törende Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Kaymakam Gülihsan Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay eşi Bircan Kubilay ile aile üyeleri Hüseyin Kubilay, Nihat Kubilay, Orkun Kubilay, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Baro Başkanı Aydın Özcan ile bazı ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende Kubilay için tören mangasında saygı atışı gerçekleştirildi.

TSK ADINA ÜSTTEĞMEN ÜNER KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vali Erol Ayyıldız'ın mesajlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına Topçu Üstteğmen Alkan Üner yaptı. İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mesajını okuyan Üstteğmen Alkan Üner, "Zaferle sonuçlanan milli mücadeleden, yorgun, yoksul ancak gururla çıkmış Türk ulusu, bir yandan uygarlık yolunda büyük adımlar atarken, öte yandan Atatürk devrimlerinden rahatsızlık duyan ve Cumhuriyetin temel niteliklerini içine sindiremeyen çeşitli gruplar ve düşünceler ile de mücadele etmiştir. İrtica daima aydınlık geleceğimizin en büyük düşmanı olagelmiştir. Gençliğimizin bu güçler tarafından ele geçirilmesinin ülkemizin geleceğini de kararttığını unutmayınız. Bunu önlemenin ve gençliğimize gelecekte kendilerini bekleyen tehlikeleri anlatabilmenin önemli bir yolu, Şehit Kubilay'ın şahsında simgeleşen bu başkaldırıyı ve sonuçlarını gençlerimizin hafızalarında sürekli canlı tutmaktır. Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş, fakat boyun eğmemiştir. Kubilay olmak, vatanseverliktir. Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermemektir. Kubilay olmak karanlıklar yerine aydınlığın, dogmalar yerine bilimselliği ve akılcılığı seçmektir. Kubilay olmak dini ve dini duyguların sömürülmesi değil, dini duyguların özgürce yaşanması, yaşatılmasıdır" dedi. Menemen Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Ayhan Emre Korkut ve Eray Küçük'ün Kubilay şiirlerini okumasından sonra, Kaymakam Gülihsan Yiğit, anıt defterini imzaladı, Kubilay'dan alınan gücün 15 Temmuz'da kendisini ortaya koyduğunu vurguladı. Protokol üyeleri, daha sonra Şehit Kubilay'ın aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehitlikteki mezarlara karanfil bıraktı.

İKİNCİ KUTLAMAYI HALK YAPTI

Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı'ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda, yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın resimleri taşındı, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atıldı. Şehitlikte sesli yayına izin verilmediği için anıt önünde saygı duruşunda bulunan İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar, bu yıl yapılan ikili anma töreni uygulamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar şehitliği ziyaretlerinden sonra ayrıldı. Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin'in törenden sonra yaptığı değerlendirmede, "Herkesin burada yapmak istendiğini iyi düşünmesi lazım. Ders çıkarması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Resmi anma töreninden görüntü.

Şehitlik ziyaretinden görüntü.

Yürüyüşten görüntü.

Vatandaşların töreninden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR ()

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