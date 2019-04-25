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DHA YURT - Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı. İtfaiyenin fabrikanın 6 ayrı noktasından alevlere müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın, saat 01.00 sıralarında...

DHA YURT - Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası alev alev yandı. İtfaiyenin fabrikanın 6 ayrı noktasından alevlere müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki kumaş katlama fabrikasında meydana geldi. Tekstil fabrikalarında üretilen kumaşların katlanıp, paketlendiği tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tesis içerisinde tonlarca kumaş ve polyester malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa süre içinde tüm tesisi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin kapalı alanda olması nedeniyle tesisin dışındaki kepenkleri ve duvarları kırarak yangına müdahale edebildi. Yangına tesisin 6 ayrı noktasından müdahale eden ekipler, havadan da alevlere su sıktı. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınabildi. Tesisteki söndürme çalışmalarında 25 itfaiye aracı ile 40 personel görev aldı. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği öğrenilirken, yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni incelemeler sonucu belirlenecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cep telefonuyla çekilen alevlerin görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahale etmesi
-İtfaiye araçlarından görüntüler
-Tesisten yükselen alevlerden görüntüler
-Yangını izleyenlerden görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,()

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