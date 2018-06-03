DHA YURT - Denizli'de 62 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 62 asker, dün gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, Denizli Valisi Hasan Karahan, askerleri hastanede ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Denizli 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerden 62'si, ishal ve kusma gibi şikayetlerle tugay revirine başvurdu. Askerlerden bazıları, tugay revirinde tedavi edilirken, bir kısmı da hastanelere gönderilip, tedavi edildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda, 57 askerde gıda zehirlenmesi şüphesinin ortaya çıktığı, sabah saatlerinde Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 5 askerin rahatsızlığının ise zehirlenme olarak değerlendirilmediği kaydedildi. Askerlerin akşam saatlerinde toplu olarak tugay revirine başvurduğu, 29 askerin Denizli Devlet Hastanesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 23'ünün ise askeri hastanede tedaviye alındığı açıklandı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve olayla ilgili Sağlık Müdürlüğü'nce işlem başlatıldığı bildirildi. Hastanede askerleri ziyaret eden Denizli Valisi Hasan Karahan, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ile Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ten askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Karahan, "Hastanelerde 26 askerin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "62 asker kusma, ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurmuş. Şu anda hayati tehlikesi olan asker yok. Gıda ve su kaynaklı olabilir, gerekçeleri araştırılıyor. İçilen ve yenilen yiyeceklerin numuneleri alındı. Dışarıda yemek yiyenler var. Dolayısıyla hepsi değerlendiriliyor. Şu an adli inceleme yapılıyor. Konun idari boyutlarını ise biz kendimiz inceliyoruz. Bizim için sevindirici olan yönü hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Çoğu serum takviyesiyle ayağa kalkıyor ve taburcu ediliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın zehirlenen askerleri hastanede ziyaret edip, bilgi alması

-Zehirlenen askerlerden görüntü

-Vali Karahan'ın açıklama yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber_Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()