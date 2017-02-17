DHA YURT - Demirtaş'ı ziyarete gelen Avrupalı heyete görüş izni verilmedi

EDİRNE F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete gelen aralarında Avrupa Parlamentosu milletvekilinin de bulunduğu heyete Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle görüş izni verilmedi.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek için Avrupa Birliği Türkiye Yurttaş Komisyonu'nun organizasyonu ile AP milletvekili Julie Ward, eski AP milletvekili Francis Wurtz; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Miren Edurne Gorrotxategi ve Ulla Sandbaek, İzlanda Parlamentosu eski Milletvekili Ögmundur Jonasson, Westminster Adalet ve Barış Komisyonu Başkanı Peder Joe Ryan, Uluslararası Toplumsal Ekoloji Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeleri Dimitri Roussopoulos ve Federico Venturini ile Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Parti Meclis Üyesi Ayşe Berktay ve avukatlarla bugün cezaevi önüne geldi.

Cezaevi önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, heyetin Adalet Bakanlığı'ndan izinleri olmadığı gerekçesiyle cezaevine girişlerine izin vermedi. Bunun üzerine Milletvekili Hüda Kaya, avukatlarla girdiği cezaevinde yetkilerle görüştükten sonra çıkışta, heyetin bakanlıktan izinleri bulunmadığı gerekçesiyle Demirtaş'la görüşmelerini izin verilmeyeceğini söyledi. Milletvekili Kaya, "Nizamiyeden öğrendiğimize göre bakanlıktan gelen cevap olumsuz denilerek görüşmeye izin verilmedi. Benimde bir milletvekili olarak görüşüme izin verilmedi. Ve şu anda bizde burada Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukları milyonlarca insanın siyasi temsilciliğini gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerimizin haksız, hukuksuz yere cezaevinde hapsedilmelerinin bunun hiçbir yasada kanunda vicdanda hiçbir şekilde karşılığı olamamasına rağmen, aylardır tutsak edilmesine devam edilmesini yerinde tespit etmek amacıyla gelen heyetimizin buradaki girişimi de karşılıksız bırakılmıştır, bakanlık tarafından. Buradaki yaşanılan hukuksuzları tespit etmek noktasında bur engellemeyle karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluğun, sıkıntıların bir an önce giderilmesini talep ediyoruz. Özelikle de Türkiye'de bir viraj döneminde olduğumuz anayasanın referandumun gündeme geldiği böyle bir süreçte Türkiye'nin 3'üncü büyük partisinin eş genel başkanlarının ve milletvekillerinin içeride tutulmaları dünya kamuoyunda ve vicdanlarda mahkum edilecektir. Biz bunu tekrar tekrar ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Avrupa Parlamentosu İngiltere Milletvekili Julia Ward, Türkiye'de tutuklu sayısının her geçen gün arttığını öne sürüp, "Benim ülkemde seçmenlerim arasında çok sayıda Kürt akrabası olan seçmenlerim var. Geçen Ağustos ayından beri üçüncü kez Türkiye'ye geliyorum. Ve Kürdistan'daki durumla ilgili olarak dikkatimi kendi Kürt seçmenler tarafından çekildi. Onların çıkarlarını ve taleplerini temsil etmem gerekiyor. Diyarbakır, Sur ve Nusaybin'deki ağır insan hakları ihlallerini kendi gözlerimle gördüm. İnsan hakları, kadın hakları ve çocuk hakları aktivist olarak bu ülkenin geleceğiyle ilgili gerçekten endişeleniyorum. Türkiye'de tutuklu sayılarının sürekli artığını, öğretmenlerin, öğrencileri, akademisyenleri ve gazetecilerin içine alarak büyümeye devam ediyor. Burada demokrasi saldırdı altında" dedi.

Bir gazetecinin Türkiye'de Kürdistan bulunmadığını söylemesi üzerine Ward, "Ben Diyarbakır bölgesinden geliyorum ve jeopolitik bir açıdan baktığımız zaman Kürt sorunu, onların yaşadıkları aktivite sorunu tek bir sorun olmadığı belli. Ayrıca benim bu Türkiye'ye gelişimde yani o bölgeye gelişlerimde Türkiye'nin güneyine gelişlerimde ben tanık oldum ki Erdoğan kendi halkıyla savaştı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve terörle ilgili sorduğunuz soruda şu anda dünya çok şeyden korkuyor. Ama diyalog olması gerekiyor. Ve insanlar oy kullandığında sayıldığına inanması gerekiyor. Benim HDP ile görüp öğrendiklerim çok farklı insanları çok farklı grupları eşit bir şekilde bir araya getirmenin bir yolunu bulmuşlar. Azınlıkların bir araya getirmenin kadınları erkekleri eşitliğin sağlanmasının bir yolunu bulmuşlar. Ve bu genç insanlara umut veriyor" dedi.

Heyet, daha sonra cezaevi önünden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

Cezaevi önünde jandarmanın aldığı önlem

Heyetin gelmesi

Heyetin içe girme talebi

Jandarma heyete açıklaması

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın açıklaması

AP üyesi Julia Ward açıkmlaması

Gazetecinin Kürdistan sorusu

Heyett beklemesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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