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DHA YURT - Define ararken zehirlenen 2 kardeş öldü

TOKAT'ta 30 metre derinliğindeki tünele define aramak için giren 2 kardeş jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay, Tokat'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükbağlar köyündeki...

DHA YURT - Define ararken zehirlenen 2 kardeş öldü

TOKAT'ta 30 metre derinliğindeki tünele define aramak için giren 2 kardeş jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Olay, Tokat'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükbağlar köyündeki yığma tepede gece saatlerinde meydana geldi. Tokat'tan Zekai Ak (28), Fatih Danışık (22), Halis Kaya (23) ve Olcay Kaya define aramak için bölgeye geldi. Önceden kazılmış tünel içerisine yanlarında getirdikleri elektrikli su motorunu çalıştırmak için jeneratör indirdi. Defineciler yaklaşık 30 metre derinliğindeki tüneldeki su birikintisini boşaltmaya başladı. Bu sırada jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenen 4 kişiden Zekai Ak tünelden çıkarak durumu sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Zekai Ak'ın 3 arkadaşı ise tünelin içinde kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tünel içerisine girerek 3 kişiden baygın haldeki Fatih Danışık'ı çıkardı. Fatih Danışık ve Zekai Ak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tünel içerisinde bulunan Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin ise hayatını kaybettikleri tespit edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından iki kardeşin cesetleri tünelden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halis Kaya ve Olcay Kaya kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerin yaptığı çalışmalar
-Cesetlerin çıkarılması
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,()

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